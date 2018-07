VS overwegen uitzonderingen op sancties voor landen die Iraanse olie importeren

'Er zullen een handvol landen naar de Verenigde Staten stappen om uitzonderingen te vragen. We zullen het overwegen', zei Pompeo op Sky News Arabia. Hij is de eerste Amerikaanse beleidsverantwoordelijke die mogelijke uitzonderingen suggereert. Eerder zeiden de VS dat die uitzonderingen er niet zouden komen.

'Op 4 november treden er Amerikaanse sancties in voege om te vermijden dat Iran ruwe olie aan andere landen verkoopt. Dat wordt sanctioneerbaar', zei Pompeo in het interview.

Het valt nog af te wachten of het Amerikaanse systeem zal werken, als sleutelspelers als China en India geen acht slaan op de secundaire sancties, die niet-Iraanse bedrijven en individuen viseren die anders wel handel drijven met regimes die de Amerikaanse veiligheidsbelangen niet dienen.

De VS zetten bondgenoot Saoedi-Arabië aan om de olieproductie op te drijven, om het verschil goed te maken op de internationale markt als Iran wordt uitgesloten.

Amerikaanse president Donald Trump trok zich terug uit het Iraanse nucleaire akkoord en vraagt nu van Teheran dat het zich er niet alleen naar schikt, maar ook andere activiteiten beperkt. Het gaat onder meer om Irans regionale agenda.