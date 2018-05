VS: 'Ontmoetingen met Noord-Korea gaan in de juiste richting'

Er is 'echte vooruitgang' geboekt de laatste 72 uur om te voorwaarden voor de ontmoeting in te vullen, aldus Pompeo.

Pompeo had donderdag verschillende vergaderingen met de rechterhand van Kim, generaal Kim Yong-chol. Noord-Korea lijkt op weg naar een 'strategische verandering' richting denuclearisatie, meent Pompeo.

Vrijdag reist Kim door naar Washington. Volgens Pompeo heeft Kim inderdaad een brief van Kim Jong-un voor Trump bij. De Amerikaanse president had dat eerder op de dag ook al aangekondigd.

Over een tijdstip voor de ontmoeting tussen Trump en Kim is er nog niet gesproken. Trump had die top vorige week afgezegd vanwege de "vijandigheid" van Noord-Korea.

'President Trump en ik denken dat voorzitter Kim het soort van leider is die deze beslissingen kan nemen, en in de komende weken en maanden zullen we de kans hebben na te gaan of dat inderdaad het geval is', aldus Pompeo. Nog volgens de Amerikaanse minister zitten Washington, Seoel en Tokio op dezelfde lijn in dit dossier.