VS: 'Noord-Koreaanse waterstofbom was zestien keer sterker dan Hiroshima-bom'

Dat is zestien keer sterker dan de atoombom die de Amerikanen dropten op de Japanse stad Hiroshima op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dat hebben experts in de Verenigde Staten gezegd.

Het regime in Pyongyang bevestigde dat de test op 3 september werd uitgevoerd met een waterstofbom. Het was de zesde keer dat Noord-Korea een nucleaire test uitvoerde, wat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bewoog tot nieuwe sancties tegen het communistische regime. Het Amerikaanse geologisch instituut (USGS) had tijdens die test een aardschok met een kracht van 6,3 waargenomen. Later werd de schok teruggebracht tot 6,1.

Reactie Pyongyang

De nieuwe sancties van de VN-Veiligheidsraad na die nieuwe test zijn volgens Noord-Korea een 'vreselijke provocatie'. De minister van Buitenlandse Zaken liet in een mededeling verstaan dat de VN-resolutie, van Amerikaanse 'makelij', allerlei 'verachtelijke en vicieuze middelen' hanteert. Maar dat zal het Noord-Koreaanse regime niet van de wijs brengen en sterkt hen net in de overtuiging 'om op deze weg verder te blijven gaan, nog sneller en zonder afwijking, tot het gevecht tot het einde over is'.