VS: Neil Gorsuch benoemd tot rechter bij Hooggerechtshof

Met 54 stemmen tegen 45 was het de niptste stemming sinds de goedkeuring van de benoeming van Clarence Thomas in 1991.

De Republikeinen, die in de Senaat de meerderheid hebben, stemden allemaal voor en drie Democraten sloten zich daarbij aan. De rest van de oppositie stemde tegen. Eén Republikeinse senator stemde niet.

Voorgedragen

President Donald Trump had Neil Gorsuch in januari voorgedragen.

De 49-jarige Gorsuch, die rechter was bij het federale hof van beroep, wordt een van de vijf conservatieve magistraten, tegenover vier progressieve. Hij zal wellicht volgende week de eed afleggen.

Het Hooggerechtshof spreekt zich uit over de grote kwesties die de Amerikaanse samenleving beroeren. De rechter, die voor het leven benoemd is, zal de instelling in het conservatisme verankeren, mogelijk voor een generatie lang. Tot grote vreugde van traditionele geestelijken, vuurwapenmilitanten, tegenstanders van abortus of machtige financiers.

Bewogen

De benoeming van Gorsuch betekent ook dat het Hooggerechtshof voor het eerst sinds het overlijden van Antonin Scalia in februari 2016 weer uit de voltallige negen rechters bestaat.

De benoeming was zeer bewogen. Vorig president Barack Obama droeg de gematigde Merrick Garland voor, maar Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, weigerde hem een hoorzitting te geven omdat hij vond dat de nieuwe president een opvolger voor Scalia moest voordragen.