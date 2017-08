VS mogen in 2018 passagiers checken op Brussels Airport

België wil tegen volgend jaar een overeenkomst met de VS sluiten om de Amerikaanse douane toe te laten op Zaventem alle passagiers te controleren die een rechtstreekse vlucht naar de VS nemen. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) zaterdag in De Tijd.