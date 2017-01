VS-ministerie van Justitie zal Trumps inreisban (voorlopig) niet verdedigen

Het is een kwestie van overgangen. Sally Yates, benoemd door president Obama, is op vraag van Donald Trump aangebleven als hoofd van het departement van Justitie tot de nieuwe minister Jeff Sessions door de Senaat wordt geconfirmeerd. Dat kan deze week al gebeuren.

Doorgaans is een overgangsfiguur iemand die lopende zaken afhandelt, maar in dit geval nam Yates de buitengewone stap om in te gaan tegen een maatregel van de nieuwe regering.

'Niet wettig'

"Mijn verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat de positie van het departement van Justitie niet alleen wettelijk verdedigbaar is", liet ze aan haar medewerkers weten. "Ik ben ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de posities die we voor rechtbanken innemen in overeenstemming zijn met onze verplichting om gerechtigheid te zoeken".

"Op dit ogenblik ben ik niet overtuigd dat de verdediging van dit presidentieel besluit strookt met deze verplichtingen, en ik ben evenmin overtuigd dat het presidentieel besluit wettig is".

"Bijgevolg, en voor zolang ik dienstdoend minister ben, zal het ministerie van Justitie geen argumentaties geven om het presidentieel besluit te verdedigen, tenzij, en tot ik ervan overtuigd geraak dat dit terecht is".

Wat nu?

De mededeling komt op een moment dat meerdere processen lopen tegen het inreisverbod dat president Trump heeft ingesteld. Dat inreisverbod slaat op bewoners van Iran, Irak, Syrië, Libië, Somalië, Jemen en Soedan die, tenzij ze een volle verblijfsvergunning hebben voor de VS, de komende 90 dagen niet kunnen inreizen. Behalve dit inreisverbod bevat het besluit ook een inreisstop van 120 dagen voor vluchtelingen (en een stop zonder limiet voor Syrische vluchtelingen).

De beslissing van Yates is grotendeels symbolisch, schrijft The New York Times, aangezien zij aan haar laatste dagen bezig is. CNN suggereert dat de nieuwe president de interim-minister zou kunnen afzetten. The Atlantic stelt dat de tussenkomst van Yates de confirmatie van Jeff Sessions kan bemoeilijken en vertragen. Hij is, in tegenstelling tot meerdere Republikeinse senatoren, wel een groot voorstander van het inreisverbod.