VS-luchtmacht test laserwapen

Het Pentagon besteedde vorig jaar een contract van 26 miljoen dollar uit aan de Amerikaanse defensiegroep Lockheed Martin om een testwapen, SHiELD (Self-protect High Energy Laser Demonstrator) genaamd, te ontwikkelen. Dat zou dan als basis moeten dienen voor een laserarsenaal.

'Komende zomer zullen we de eerste testen uitvoeren en de daaropvolgende zomer zijn al vluchten voorzien', kondigde Jeff Stanley, ingenieur bij de luchtmacht, maandag aan.

Concreet worden daarbij de capaciteiten van een laserwapen met een kracht van 50.000 watt getest om bijvoorbeeld vijandelijke drones of kruisraketten uit te schakelen. 'Momenteel moeten we nog een aantal technische problemen te boven komen, met betrekking tot grootte, gewicht en kracht.'

Zeemacht

Hoewel het de eerste keer is dat de luchtmacht laserwapens zal testen, is de technologie niet nieuw binnen het Amerikaanse leger. De zeemacht experimenteert al sinds 2014 met een laser van 30.000 watt op het schip USS Ponce. De landmacht installeert binnenkort dan weer een laser van 60.000 watt van Lockheed Martin op een legervrachtwagen. Die zal in de eerste plaats worden ingezet tegen mortiergranaten en kleine drones.