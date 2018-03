VS leggen Noord-Korea nieuwe sancties op voor moord halfbroer Kim Jong-un

Kim Jong-nam werd op 13 februari 2017 op de luchthaven van Kuala Lumpur vermoord. De 45-jarige halfbroer van de Noord-Koreaanse leider werd door twee vrouwen met het zenuwgas VX aangevallen.

De VS stellen dinsdag dat die aanval het werk was van het regime in Pyongyang. Washington heeft nu sancties tegen Noord-Korea ingevoerd wegens het gebruik van chemische en biologische wapens. Die komen bovenop de sancties die eerder al waren afgekondigd voor het Noord-Koreaanse nucleaire programma.

De VS 'veroordelen ten strengste het gebruik van chemische wapens om een moord uit te voeren', zo werd meegedeeld door Heather Nauert, de woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 'Deze blijk van minachting voor de internationale normen tegen het gebruik van chemische wapens, tonen de roekeloze aard van Noord-Korea aan en onderstrepen dat we geen Noord-Koreaans programma voor massavernietigingswapens kunnen tolereren', klinkt het nog.

De nieuwe sancties worden volgens de VS maandag al ingevoerd. Maar de bekendmaking ervan gebeurt net op een moment dat er sprake is van opmerkelijke toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea. Pyongyang heeft altijd ontkend dat het betrokken was bij de moord op Kim Jong-nam.