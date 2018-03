VS kondigen nieuwe antidumpingrechten af tegen Groot-Brittannië, India en China

Dat zegt het VS-ministerie van Handel dinsdag. Onder meer Spanje, Groot-Brittannië en Italië zijn getroffen. Concreet gaat het om de import van draad uit staallegeringen en koolstofstaal. In het geval van Groot-Brittannië zouden de producten tot 147,63 procent onder de marktwaarde in de VS worden ingevoerd.

Er komen ook importtarieven voor roestvrij stalen flenzen uit China en India.

De uitspraken van het ministerie van Handel moeten nog bevestigd worden door de toezichtautoriteit, de International Trade Commission (ITC).

De nieuwe heffingen zijn niet te verwarren met de importtarieven op staal en aluminium, die vanaf vrijdag moeten gelden. Voor die heffingen roept president Donald Trump de 'nationale veiligheid' in.