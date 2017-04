VS: 'Julian Assange oppakken is prioriteit'

De Amerikaanse ministervan Justitie heeft donderdag verklaard dat de arrestatie van WikiLeaks-oprichter Julian Assange 'een prioriteit' is voor de VS. Later op de dag berichtte CNN dat het Amerikaanse gerecht een strafklacht voorbereidt tegen Assange.

Volgens de bronnen van CNN hadden de aanklagers moeite om uit te maken of het First Amendment, het recht op vrije meningsuiting, Julian Assange beschermt, maar ze hebben nu toch een manier gevonden om stappen voorwaarts te zetten.

De VS onderzoeken Assange en WikiLeaks sinds 2010, toen de klokkenluiderwebsite duizenden pagina's geclassificeerde informatie publiceerde die gestolen waren door analist van het Amerikaanse leger Chelsea Manning.

Manning werd veroordeeld tot een gevangenisstraf voor haar rol in de zaak, maar haar straf werd in januari door voormalig president Barack Obama fors ingekort. De klokkenluider zal in mei vrijkomen.

WikiLeaks-oprichter Assange verblijft sinds juni 2012 in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Hij wil zo een uitlevering aan Zweden vermijden, waar hij wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Indien hij wordt uitgeleverd aan Zweden, kan dat leiden tot een uitlevering naar de VS, vreest Assange. De Ecuadoraanse president-elect Lenín Moreno liet eerder al weten dat Assange in de ambassade zal mogen blijven.

Als reactie op het nieuws van de mogelijke strafklachten publiceerde WikiLeaks op Twitter opnieuw een opiniestuk van Assange dat eerder deze maand werd gepubliceerd in de krant Washington Post. Daarin schrijft Assange: 'Het enige belang voor WikiLeaks is het naar buiten brengen van gerechtelijk beschermde waarheden. Ik blijf ervan overtuigd dat dat de hoeksteen is van de opmerkelijke vrijheid en de grootsheid van de Verenigde Staten.'