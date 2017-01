VS-inreisverbod: zes gestrande Iraniërs op Schiphol terug naar huis

Zes Iraniërs die sinds zaterdag op Schiphol verblijven, vliegen dinsdag in de loop van de middag op kosten van KLM terug naar Teheran. De zes waren op weg naar de Verenigde Staten, maar strandden op Schiphol toen het inreisverbod dat de Amerikaanse president Donald Trump instelde voor inwoners uit zeven islamitische landen van kracht werd.

Deze passagiers zaten al in de lucht toen het decreet inging. Ze verblijven sindsdien in een vertreklounge op Schiphol. "We hebben ze diner- en ontbijtbonnen gegeven. Het is heel vervelend, maar we kunnen hier niets aan doen", aldus een woordvoerder van KLM dinsdag na berichtgeving van de Nederlandse openbare omroep NOS.

De KLM ziet geen andere mogelijkheid dan deze mensen terug te laten keren naar hun land.

Zaventem

Vorige week vrijdag keurde Trump een omstreden decreet goed waarmee onder meer een inreisverbod van 90 dagen in het leven werd geroepen voor burgers van zeven moslimlanden. Het gaat om Iran, Irak, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië. Brussels Airport liet zondag weten dat er zich op de luchthaven van Zaventem geen problemen voordeden met de vluchten naar de VS. "Alle vluchten zijn vertrokken zoals gepland", klonk het bij de woordvoerster van de luchthaven.

De zes Iraniërs kiezen er nu voor om vanuit Iran met Amerikaanse advocaten te procederen tegen het inreisverbod. Het gaat om twee oudere echtparen die hun kinderen in de Verenigde Staten wilden bezoeken. De andere twee zijn jonge wetenschappers die onderzoek zouden gaan doen aan een universiteit. Een zevende Iraniër is al eerder teruggekeerd.

Het kamperen moe

De gedupeerde reizigers hebben volgens de NOS maandag contact gehad met de Nederlandse advocaten Wil Eikelboom en Marq Wijngaarden. "Wij hebben ze aangeboden om in Nederland te procederen tegen KLM en de vliegmaatschappij te dwingen ze toch mee te nemen naar Amerikaanse luchthavens waarvoor het inreisverbod niet geldt", zegt Eikelboom.

In enkele Amerikaanse steden wordt het presidentieel besluit van Donald Trump immers aangevochten.

Maar vooral de oudere echtparen zijn het kamperen in de luchthaven moe. Nederland kunnen ze niet in want ze hebben geen Schengenvisum.