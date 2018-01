VS houden nucleaire akkoord met Iran nog even in leven

Tegelijkertijd waarschuwen de VS wel dat het 'de laatste keer' is dat er met de opschorting van de sancties wordt ingestemd, tenzij de nucleaire deal gewijzigd wordt. De huidige opschorting van de sancties geldt voor een periode van 120 dagen.

De bedoeling is dat er in die periode met Europese partners gesproken wordt over een opvolgakkoord, waarin de voorwaarden voor Iran worden aangescherpt.

De VS hadden in 2015 samen met China, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland een nucleair akkoord gesloten met Iran.

Daarin werd het nucleaire programma van Teheran ingeperkt, maar in ruil zouden de economische sancties worden opgeheven. De VS hebben wel bepaald dat ze dat akkoord regelmatig moeten bekrachtigen.

Maar huidig president Donald Trump heeft al vaker duidelijk gemaakt dat hij geen voorstander was van het akkoord, dat nog door zijn voorganger Barack Obama werd gesloten.

Op 13 oktober vorig jaar had Trump zelfs aangekondigd dat hij een einde zou maken aan de deal, maar dat was onder meer in Europa op fel protest gestuit. Door toch nog even door te zetten met de opschorting van de sancties, geeft president Donald Trump voorlopig dus gehoor aan de Europese bezwaren.

Intussen vaardigen de VS wel al andere acties uit tegen Iran. Maar de officiële uitleg luidt dat die sancties niets te maken hebben met het nucleair programma van Iran, maar wel een gevolg zijn van mensenrechtenschendingen en van de Iraanse tests met ballistische raketten. Er werden veertien Iraniërs en Iraanse instellingen toegevoegd aan de sanctielijst.