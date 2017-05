VS-Hooggerechtshof veegt raciaal vastgelegde kiesafbakeningen van tafel

North Carolina is een "swing state" waarbij de meerderheid naar het Republikeinse of het Democratische kamp kan overslaan. Elke stem kan het verschil maken, zelfs op plaatselijk niveau.

In 2011, nadat de toenmalige Democratische president Barack Obama zijn meerderheid in het Huis van Afgevaardigden had verloren, hertekende North Carolina met veel precisie de grenzen van kiesdistricten, om de Republikeinen meer voordeel te geven.

De achterliggende redenering is dat zwarten overwegend Democratisch stemmen en blanken eerder Republikeins.

North Carolina voerde voor de hoogste rechtsinstantie van de VS aan, geen partijdige strategie te hebben gevoerd.

Het Hooggerechtshof verwees de gecontesteerde grenzen maandag met een meerderheid van vijf tegen drie stemmen naar de prullenmand.