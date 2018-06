VS hervatten financiering van Syrische Withelmen

'De Amerikaanse regering steunt nadrukkelijk de Withelmen, die sinds het begin van het conflict meer dan 100.000 levens gered hebben', verklaarde het ministerie. Deze heldhaftige hulpverleners doen een van de gevaarlijkste jobs van de wereld. Het werk van IIIM is doorslaggevend voor de opheldering van de zwaarste misdaden, klonk het. De VS hadden de financiering van hulpprogramma's voor Syrië, waaronder dat voor de Withelmen, begin mei bevroren. Ongeveer een derde van de financiering van de organisatie komt uit de VS.

De Withelmen redden sinds 2013 mensen uit het puin na bomaanvallen in Syrië. Ongeveer 3.000 vrijwilligers riskeren hun leven daarvoor. In 2016 kreeg de organisatie de alternatieve Nobelprijs. De groep noemt zichzelf neutraal, maar de Syrische regering en haar bondgenoot Rusland verwijten de Withelmen propaganda en steun voor terroristen.