VS herhalen verstrengd reisadvies naar Europa

"Recente incidenten in Frankrijk, Rusland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk tonen aan dat Islamitische Staat, al-Qaida en hun aanhangers over de capaciteiten beschikken om terreuraanslagen te plannen en uit te voeren", klinkt het op de website. "Terwijl lokale overheden antiterreuroperaties blijven uitvoeren, blijft het ministerie bezorgd over de mogelijkheid van toekomstige terreuraanslagen.

Amerikaanse burgers moeten steeds alert zijn voor de mogelijkheid dat sympathisanten van terroristen of extremisten die op zichzelf geradicaliseerd zijn, aanslagen kunnen uitvoeren met geen of amper een waarschuwing." Het State Department wijst erop dat extremisten zich blijven richten tegen toeristische locaties, transporthubs, markten, shoppingcentra en lokale overheidsfaciliteiten, terwijl ook hotels, clubs, restaurants, religieuze locaties, parken, evenementen, onderwijsinstellingen, luchthavens mogelijke doelwitten blijven. "Amerikaanse burgers moeten erg waakzaam zijn in de buurt van dergelijke locaties, zeker tijdens het komende zomerseizoen", aldus Buitenlandse Zaken, dat stelt dat "terroristen verschillende tactieken blijven gebruiken, zoals vuurwapens, explosieven, voertuigen en scherpe wapens, die moeilijk zijn om op voorhand op te sporen".

In het advies verwijzen de VS expliciet naar de vier meest recente aanslagen in Europa: die op de Champs-Elysées in Parijs op 20 april, op de metro van Sint-Petersburg op 3 april, in Stockholm op 7 april en die van 22 maart in Londen. Het lijkt er dan ook op dat Washington geen nieuwe concrete aanleidingen ziet om zijn advies te herhalen.