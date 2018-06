VS herenigde al 522 migrantenkinderen die aan de grens van hun ouders werden gescheiden

Zondag zullen nog eens 16 minderjarigen samengebracht worden met hun ouders. Dat meldt het ministerie op in een nieuwe factsheet op zijn website.

Momenteel worden ruim 2.000 kinderen die van hun ouders zijn gescheiden door de autoriteiten in verschillende faciliteiten opgevangen.

Amerikaans president Donald Trump bezweek woensdag onder de nationale en internationale druk om iets aan de schrijnende toestanden te doen en ondertekende een uitvoerend bevel om migrantengezinnen die illegaal de Mexicaans-Amerikaanse grens oversteken, samen te houden.

Het in april aangekondigde "zero tolerance" beleid houdt in dat illegale migranten worden opgepakt voor verhoor, terwijl hun kinderen zonder ouders in een gesloten centrum terechtkomen, soms honderden kilometers verwijderd van de plaats waar ze van hun familie werden gescheiden. Uitgelekte details over de praktijken brachten wereldwijd een storm van protest op gang.

Intussen proberen ouders, mensenrechtenorganisaties en advocaten met man en macht de kinderen met hun gezin te herenigen. Een bijzonder moeilijke opgave, want de autoriteiten hielden doorgaans niet bij wie waar werd ondergebracht en doordat vele kinderen geen Engels spreken is ook de identificatie van de minderjarigen geen sinecure, zeggen ze. Sommige kinderen zijn bovendien nog geen jaar oud.

Homeland Security spreekt de kritiek tegen en stelt dat er een goed gecoördineerd proces aan de gang is, en dat het de locatie van alle kinderen kent.