VS: ging nationale veiligheidsadviseur Trump boekje te buiten bij Russische ambassadeur?

Flynn zou aan de Russische ambassadeur Sergey Kislyak de boodschap hebben overgemaakt dat de regering-Obama een tegenstander van Moskou is en dat de relaties onder president Trump zouden verbeteren. Ook sprak hij over mogelijke samenwerkingsgebieden. Dat schrijven The Washington Post en The New York Times op basis van niet bij naam genoemde voormalige en huidige functionarissen.

