VS geven toe: minstens 105 burgerdoden bij luchtaanval Mosul

Indirect legt het Pentagon wel de schuld bij Islamitische Staat. Het US Central Command (CentCom) maakte donderdag bekend dat het een precisieaanval uitvoerde op twee sluipschutters van Islamitische Staat, maar dat de jihadisten in het geviseerde gebouw een grote hoeveelheid explosieven had ondergebracht. Burgers die zich verschuilden in de onderste verdiepen, kwamen om. Volgens het onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger gaat het om 101 mensen. In een nabijgelegen constructie vielen nog eens vier doden.

Het veelbesproken bombardement zorgde ook in ons land voor een politieke rel, wegens de mogelijke betrokkenheid van Belgische F-16's. Defensieminister Vandeput meldt nu dat uit het onderzoek van de anti-IS-coalitie ook gebleken is dat dat niet het geval is.

Syrië

Intussen zouden bij luchtaanvallen van de coalitie onder leiding van de VS in het oosten van Syrië minstens 35 burgerdoden gevallen zijn. Dat meldt althans het in Londen gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

Volgens het Observatorium raakten minstens twee raketten een residentieel gebouw in de door IS gecontroleerde stad Al-Mayadeen, waar families wonen van IS-strijders. Onder de doden bevinden zich minstens 26 familieleden van IS-strijders, zowel Syriërs als Marokkanen, en negen Syrische burgers, onder wie vijf kinderen. Op twee dagen tijd kwamen in de stad 50 mensen om het leven, aldus het Mensenrechtenobservatorium nog.

Het Observatorium verklaarde eerder deze week dat afgelopen maand de bloedigste maand was sinds het begin van de aanvallen van de coalitie op 23 september 2014: tussen 23 april en 23 mei kwamen 225 burgers om het leven. Sinds het begin van de Syrische burgeroorlog in maart 2011 vielen al meer dan 320.000 doden.