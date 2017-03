VS: 'Geduld met Noord-Korea is op, alle opties liggen op tafel'

Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson verklaard tijdens zijn bezoek aan Zuid-Korea.

Volgens Tillerson onderzoekt Washington nieuwe economische, diplomatieke en veiligheidsmaatregelen, waarbij militaire actie een van de opties is die op tafel liggen.

Kernproeven

Tillerson en zijn Koreaanse collega Yun Byung-Se bespraken de toenemende Noord-Koreaanse nucleaire dreiging. Onder Kim Jong-un is de nucleaire activiteit van Pyongyang gevoelig toegenomen.

Het afgelopen jaar alleen al deed Noord-Korea twee kernproeven en lanceerde het land ook zeker twintig ballistische raketten. De laatste lancering dateert van vorige week.

Japan

Trumps minister van Buitenlandse Zaken is bezig aan een driedaags bezoek in Azië. Donderdag ontmoette Tillerson in Tokio al zijn Japanse ambtgenoot Fumio Kishida. Daar had Tillerson al gezegd dat 'twintig jaar van diplomatieke en andere pogingen om een nieuwe weg in te slaan, tot niets hebben geleid' en dat 'gezien de voortdurend escalerende dreiging, het duidelijk is dat een nieuwe aanpak zich opdringt.'

Zaterdag reist Tillerson door naar Peking.