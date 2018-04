VS, Frankrijk en Groot-Brittannië zetten militaire aanval in tegen Syrië

In de Syrische hoofdstad Damascus zijn zaterdagochtend verschillende hevige explosies gehoord en vliegtuigen vliegen boven de stad. Dat getuigt een correspondent van het Franse nieuwsagentschap AFP.

De staatstelevisie spreekt van 'Amerikaanse agressie' in Syrië 'in samenwerking met Frankrijk en Groot-Brittannië.'

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zonet bekendgemaakt dat er een militaire operatie gestart is in Syrië, in samenwerking met Frankrijk en Groot-Brittannië. Doel is het regime van Bashar al-Assad te straffen voor de inzet van chemische wapens tegen burgers in de stad Douma.

VS-president Donald Trump zei in een toespraak op vrijdagavond dat de aanval 'de chemischewapencapaciteit van de Syrische dictator Bashar al-Assad' tot doel heeft.

'Een jaar geleden voerde Assad een wilde chemische aanval uit tegen zijn eigen onschuldige burgers', zei Trump. 'De VS antwoordde met 58 raketaanvallen die twintig procent van de Syrische luchtmacht vernietigden. Vorige zaterdag zette Assad opnieuw chemische wapens tegen onschuldige burgers in, ditmaal in de stad Douma, dichtbij de hoofdstad Damascus.'

'Dit was een significante escalering in een patroon van het gebruik van chemische wapens door dat verschrikkelijke regime. (...) Dit zijn niet de daden van een man, maar de misdaden van een monster. (...) Onze actie is bedoeld als een afschrikmiddel te voor de productie, verspreiding en het gebruik van chemische wapens.'

De maatregelen tegen het regime-Assad zouden ook nog economisch en diplomatisch zijn, aldus Trump.

Zo dadelijk meer.