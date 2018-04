VS, Frankrijk en Groot-Brittannië bombarderen Syrië

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdagavond in Washington bekendgemaakt dat er een militaire operatie gestart is in Syrië, in samenwerking met Frankrijk en Groot-Brittannië. Doel is het regime van Bashar al-Assad te straffen voor de inzet van chemische wapens tegen burgers in de stad Douma.

In de Syrische hoofdstad Damascus zijn zaterdagochtend verschillende hevige explosies gehoord en vliegtuigen vliegen boven de stad. Dat getuigt een correspondent van het Franse nieuwsagentschap AFP.

De staatstelevisie spreekt van 'Amerikaanse agressie' in Syrië 'in samenwerking met Frankrijk en Groot-Brittannië.'

Donald Trump zei in een toespraak op vrijdagavond dat de aanval 'de chemischewapencapaciteit van de Syrische dictator Bashar al-Assad' tot doel heeft.

De militaire aanval van de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië was ook volgens VS-defensieminister James Mattis gericht tegen de Syrische infrastructuur om chemische wapens te produceren. De inzet van chemische wapens kan in geen enkele omstandigheid geduld worden, zei Mattis vrijdagnacht in het Pentagon.

De operatie was groter dan die van vorig jaar, zei Mattis. Toch ging het om een beperkte, eenmalige actie. Er waren drie doelwitten. Op dit moment zijn geen bijkomende aanvallen gepland, zei hij.

De defensieminister voegde eraan toe dat de VS er een cruciaal nationaal belang bij hebben om een verslechtering van de situatie in de regio tegen te gaan. Het is volgens hem de hoogste tijd de burgeroorlog in Syrië te beëindigen. Het Syrische volk lijdt ontzettend onder de regering van Bashar al-Assad.

Verder zei Mattis dat Rusland niet op voorhand verwittigd werd. De doelwitten zouden zo gekozen zijn dat het risico op Russische slachtoffers minimaal was.

Het Syrische leger is al dagen in hoogste staat van paraatheid. Sinds dinsdag verliet het verschillende militaire basissen om zich voor te bereiden op een mogelijke aanval van de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië.

Een correspondent van het Duitse nieuwsagentschap dpa meldt dat onder meer een wetenschappelijke instelling ten noordoosten van Damascus aangevallen is. Daar werden in het verleden chemische wapens ontwikkeld. Het door de Syrische overheid gecontroleerde nieuwsagentschap Sana meldt dat de luchtafweer de 'Amerikaans-Britse-Franse agressie' bestrijdt.

'Flagrante schending van international recht'

De aanvallen van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk zijn een 'flagrante schending van het internationaal recht en tonen de minachting aan van die staten voor het internationaal recht', schrijft het door de staat gecontroleerde Syrische nieuwsagentschap Sana.

Syrische militaire bronnen zeggen dat de luchtafweer werd ingezet en dat twintig raketten werden neergeschoten nabij Al Kiswah, ten zuiden van Damascus.

Volgens Sana werd een onderzoeksinstelling in Barzeh, ten noorden van Damascus, aangevallen. Een ander doelwit was een militaire basis in de regio Homs.

Berichten over de precieze schade of slachtoffers zijn er voorlopig niet.

Het Syrische regime zegt dat de actie van de westerse landen 'gedoemd is te mislukken'.

'Afschrikmiddel tegen chemische wapens'

'Een jaar geleden voerde Assad een wilde chemische aanval uit tegen zijn eigen onschuldige burgers', zei Trump tijdens een persconferentie in het Witte Huis. 'De VS antwoordde met 58 raketaanvallen die twintig procent van de Syrische luchtmacht vernietigden. Vorige zaterdag zette Assad opnieuw chemische wapens tegen onschuldige burgers in, ditmaal in de stad Douma, dichtbij de hoofdstad Damascus.'

'Dit was een significante escalering in een patroon van het gebruik van chemische wapens door dat verschrikkelijke regime. (...) Dit zijn niet de daden van een man, maar de misdaden van een monster. (...) Onze actie is bedoeld als een afschrikmiddel tegen de productie, verspreiding en het gebruik van chemische wapens.'

Trump richtte zich tot Rusland en die andere Syrische bondgenoot Iran en stelde hen een vraag. 'Wat voor soort natie wil betrokken zijn bij de massamoord op onschuldige mannen, vrouwen en kinderen?'

'Geen ander alternatief'

De Britse eerste minister Theresa May heeft zaterdag de Britse deelname aan de militaire aanval op Syrië samen met de Verenigde Staten en Frankrijk verdedigd. Ze zei dat 'er geen alternatief was voor het gebruik van geweld' om te verhinderen dat het Syrische regime nog chemische wapens zou inzetten.

In het persbericht stelde ze Damascus verantwoordelijk voor een vermoedelijke chemische aanval in de stad Douma op 7 maart, waarbij 'tot 75 doden vielen.

'We hebben alle diplomatieke middelen ingezet', zei ze. 'Maar onze inspanningen zijn telkens tenietgedaan.'

Theresa May zegt dat ze daarom de Britse strijdkrachten toegelaten heeft om 'gerichte en gecoördineerde bombardementen' uit te voeren tegen de militaire chemische capaciteit van het regime van Bashar al-Assad, om het gebruik ervan 'te verhinderen.'

Ze beschuldigt Damascus ervan dat het zijn toevlucht zocht tot chemische wapens 'tegen zijn eigen volk, op de meest gruwelijke en afschuwelijke (manier) die mogelijk is'. De militaire interventie dient dus om'"onschuldige personen in Syrië te beschermen' en om 'de uitholling van internationale normen' te verhinderen, die chemische wapens verbieden.

Het is de eerste keer sinds May in de zomer van 2016 aantrad als premier dat ze een Britse militaire interventie beveelt.

De Franse president Emmanuel Macron heeft vrijdagnacht bevestigd dat Frankrijk deelneemt aan de militaire operatie in Syrië samen met de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Hij zei dat de bombardementen 'zich concentreren op de capaciteit van het Syrische regime om chemische wapens te produceren en in te zetten'.

'We kunnen niet toelaten dat het gebruik van chemische wapens gebanaliseerd wordt', zei de president in een persbericht.

Rusland: 'Acties zullen niet zonder gevolgen blijven'

De acties van de Verenigde Staten en zijn bondgenoten in Syrië zullen hun gevolgen hebben, en ze zullen de verantwoordelijkheid ervoor moeten dragen, zei de Russische ambassadeur in Washington, Anatoly Antonov.

'We hebben gewaarschuwd dat zulke acties niet zonder gevolgen zullen blijven. Alle verantwoordelijkheid ervoor rust op Washington, Londen en Parijs. De Verenigde Staten, een land dat het grootste arsenaal aan chemische wapens heeft, heeft geen moreel recht om andere landen te beschuldigen', zegt Antonov in een persbericht.