VS erkennen Iraaks-Koerdistan referendum niet

VS-minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson riep alle betrokken partijen op tot 'terughoudendheid en dialoog'.

In een communiqué stelt Tillerson dat zowel de stemming als de resultaten 'niet legitiem' zijn, en dat Washington blijft ijveren voor een 'verenigd, federaal, democratisch en welvarend Irak'.

Tillerson zegt voorts 'ongerust' te zijn over de potentiële negatieve gevolgen van het Koerdische referendum. Een van die mogelijkheden is dat Bagdad naar de wapens grijpt om de Koerden in toom te houden.