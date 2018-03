VS en Zuid-Korea houden in april jaarlijkse militaire oefeningen

Dat zegt het ministerie van Defensie van de Verenigde Staten.

De twee landen verschoven het begin van hun militaire oefeningen van het voorjaar met enkele weken vanwege de Olympische en Paralympische Winterspelen in februari en maart.

De voorbije jaren lokten de manoeuvres regelmatig protest uit van Noord-Korea, dat de VS ervan verdenkt dat het zich voorbereidt op een aanval. Het uitstel komt er na de toenadering tussen Zuid- en Noord-Korea. Later verklaarde VS-president Donald Trump zich verrassend genoeg bereid tot een ontmoeting met de Noord-Koreaanse machthebber Kim Jong-un. In voorafgaande gesprekken met Zuid-Korea had de Noord-Koreaanse leider zijn bezwaar tegen de militaire oefeningen opgegeven.