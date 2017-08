VS en NAVO breiden trainingsmissie voor Afghaans leger uit

'Meer adviseurs van de VS en van de NAVO betekent betere training in de militaire scholen', zei de Amerikaanse generaal John Nicholson donderdag tijdens een persconferentie in Kaboel. Hij sprak ook over de uitbreiding van de Afghaanse luchtmacht en van de relatief succesvolle 'special forces', die hun bezetting tegen 2020 zouden moeten zien verdubbelen tot 30.000 man.

Omdat Trump maandag sterk de nadruk legde op de strijd tegen terreur, vroegen waarnemers zich af of de nieuwe Amerikaanse inspanningen enkel voor de gevechtsmissies zouden gelden en ten koste zouden gaan van de opleidingsmissies. Dat lijkt dus niet het geval, ook al zei Nicholson dat IS-strijders 'verpletterd' zullen worden en 'achtervolgd naar eender waar ze stelling willen innemen'.

Aan de operatie Resolute Support in Afghanistan neemt ook een vijftigtal Belgen deel. Er wordt momenteel onderzocht of er extra troepen kunnen worden gestuurd.