VS en Japan willen spoedvergadering VN-Veiligheidsraad na Noord-Koreaanse rakettests

De vergadering zou woensdag kunnen worden georganiseerd, als de ambassadeurs terug zijn van een missie in de vier landen aan het Tsjaadmeer, aldus een diplomaat van de Veiligheidsraad.

Eerder had een woordvoerder van de VN Pyongyang al opgeroepen af te zien van elke provocatie. "We betreuren elke systematische schending van resoluties van de Veiligheidsraad door Noord-Korea", aldus Farhan Haq. "De Noord-Koreaanse leiders moeten elke nieuwe provocatie vermijden en hun internationale verplichtingen in hun geheel respecteren.

Noord-Korea heeft maandag vier ballistische raketten gelanceerd, waarvan er drie terechtkwamen in de Japanse Zee. Tokio sprak van een onaanvaardbare provocatie.

Vorige week berichtte de Amerikaanse krant The New York Times dat voormalig president Barack Obama de voorbije drie jaar cyberaanvallen heeft laten uitvoeren tegen het Noord-Koreaanse raketprogramma. De vrees is dat het regime van dictator Kim Jong-un op termijn langeafstandsraketten ontwikkelt die de VS zouden kunnen bereiken.