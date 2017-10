VS en Israël trekken zich terug uit Unesco

In een eerste reactie liet UNESCO bij monde van ontslagnemend directeur-generaal Irina Bokova weten het opstappen van de VS 'grondig te betreuren'. De Verenigde Staten, innige bondgenoot van Israël, stapte eerst op uit de organisatie.

De VS verwees daarbij naar de de opname van Palestina in de organisatie . De UNESCO heeft, aldus woordvoerster Heather Nauert, een 'vijandige houding versus Israël'.

Palestina werd in 2011 in the United Nations Educational, Scientific en Cultural Organization opgenomen, waarop Washington besloot haar betalingen aan de VN-organisatie te stoppen.

De voorbije zomer maakte Tel Aviv veel misbaar toen de Palestijnse stad Hebron, op de bezette Westelijke Jordaanoever, tot cultureel werelderfgoed werd uitgeroepen.

De definitieve uitstap volgt op 31 december 2018. Het State Department meldde dat de VS na die datum wel nog het statuut van 'waarnemer' behouden. Overigens hebben de Amerikanen zulke stap al eens eerder gezet: in 1984 stapten zij bij UNESCO op omdat zij op dat moment de organisatie 'te onvriendelijk jegens het Westen' en 'inefficiënt gemanaged' vonden. Pas in 2003 keerden zij terug.