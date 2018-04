VS en Europa halen propagandakanalen van IS uit de ether

Amerikaanse en Europese politiediensten hebben woensdag en donderdag een gecoördineerde actie gehouden om Amaq, het propaganda-apparaat van terreurgroep Islamitische Staat, lam te leggen. Meer specifiek was het de bedoeling om de servers die worden gebruikt om IS-propaganda te verspreiden via het internet, in beslag te nemen en buiten werking te stellen en de administrators van de servers te identificeren en aan te houden, om op die manier Amaq grondig te destabiliseren. De leiding van de operatie was in handen van het Belgisch federaal parket, zo meldt Europol.

Volgens het federaal parket konden er servers in beslag genomen worden en buiten werking gesteld worden in Bulgarije, Frankrijk, Roemenië, Nederland, Canada en de Verenigde Staten.

'In het belang van het onderzoek kan er geen verdere informatie vrijgegeven worden', klinkt het nog bij het federaal parket.