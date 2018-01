VS eisen terughoudendheid van Turkije bij interventie in Syrië

'We manen Turkije aan bij zijn militaire operaties en zijn retoriek terughoudend te zijn, en te garanderen dat de operaties in omvang en duur beperkt zijn, de voortzetting van humanitaire hulp gevrijwaard wordt en de slachtoffers onder de burgerbevolking worden vermeden', verklaarde Sanders.

De Amerikaanse regering neemt het 'rechtmatige streven naar veiligheid' van Ankara serieus en is vastbesloten met Turkije als NAVO-bondgenoot samen te werken. 'Het groeiend geweld in Afrin verscheurt een relatief stabiel gebied in Syrië. Dat wijkt af van de internationale inspanningen om de complete nederlaag van IS te bewerkstelligen', voegde Sanders eraan toe. Bovendien kan ze de humanitaire crisis verergeren.

Het Turkse leger is afgelopen weekend een grootschalig offensief begonnen tegen Koerdische troepen in het noordwesten van Syrië. Het wil de door de VS gesteunde YPG uit het gebied verdringen en een 30 kilometer brede zogenaamde veiligheidszone in Afrin oprichten.

De Turkse regering beschouwt de Koerdische militie als de Syrische vleugel van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK, die in eigen land wordt bestreden. Door haar sterke aanwezigheid aan de Turkse grens voelt Ankara zich bedreigd, omdat ze het onafhankelijkheidsstreven van de Koerden in eigen land kan aanwakkeren.