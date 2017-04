VS dropt krachtigste niet-nucleaire bom in Afghanistan: 'Een succes'

De woordvoerder van het Witte Huis, Sean Spicer, bevestigde op een persconferentie dat het Amerikaanse leger haar krachtigste niet-nucleaire bom heeft gedropt in Afghanistan. Later bevestigde president Donald Trump dat hij de operatie zelf autoriseerde. 'Het was weer een succes en we zijn trots op deze missie en op ons leger'.

#BREAKING: @POTUS Trump is "proud" of "very successful job" by the military use of 'The Mother of All Bombs' pic.twitter.com/j1ngebHyWQ -- Kris Cruz 🇵🇷 (@realKrisCruz) 13 april 2017

'Moeder der bommen'

Volgens CNN gaat het om een GBU-43/B of Massive Ordnance Air Blast (MOAB). De afkorting wordt ook gebruikt voor de bijnaam van de bom, Mother of all bombs ('moeder van alle bommen'). De MOAB is een gps-geleide bom van zo'n 10.000 kg en het krachtigste niet-nucleaire explosief in het arsenaal van het Amerikaanse leger.

Veel details zijn nog niet bekend. De bom werd volgens Pentagon-woordvoerder Adam Stump omstreeks 15.30 uur Belgische tijd door een MC-130 gedropt in het Achin-district in de provincie Nangarhar in het oosten van Afghanistan, nabij de grens met Pakistan. Doelwit was een tunnel- en grottencomplex van terreurgroepering Islamitische Staat. Bij een operatie tegen jihadisten in de regio was vorig weekend een Amerikaanse soldaat om het leven gekomen.

BREAKING: US military drops 21,000-pound non-nuclear bomb -- known as the "mother of all bombs" -- in Afghanistan https://t.co/EOji2tjxzi pic.twitter.com/VlQNjTRnqa -- CNN (@CNN) 13 april 2017

'De VS neemt de strijd tegen IS zeer ernstig en om hen te kunnen verslagen moeten we hun operatieruimte afnemen. Dat hebben we gedaan,' zei Spicer. 'Het tunnel- en grottencomplex liet IS-strijders toe om zich vrij te bewegen.'

De Amerikaanse strijdkrachten gaan nu na hoeveel schade er is aangericht.

Voor het eerst

De MOAB werd ontwikkeld tijdens de Irakoorlog en het is voor het eerst dat ze wordt gebruikt in een gevechtssituatie, aldus CNN. Ze werd voor het eerst getest op 11 maart 2003 op de Eglin Air Force Base in Florida.