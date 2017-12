VS drijven sancties tegen Noord-Korea nog verder op

De Verenigde Staten hebben dinsdag sancties uitgevaardigd tegen twee hooggeplaatste Noord-Koreanen. De twee namen staan ook al op het lijstje van VN-sancties, dat vrijdag in de Veiligheidsraad werd goedgekeurd.

Het gaat om Kim Jong Sik en Ri Pyong Chol, twee mannen uit het Noord-Koreaanse establishment die nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van kernwapens en raketten, zegt het Amerikaanse ministerie van Financiën in een statement.

'De schatkist richt haar pijlen op de leiders van het Noord-Koreaanse raketprogramma, als een deel van ons plan om de druk op te voeren en te isoleren, en zo een volledig gedenucleariseerd Korea te bewerkstelligen', bevestigt de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin.

De eigendommen of aandelen van beide mannen binnen Amerikaans recht zijn nu geblokkeerd. Amerikaanse burgers kunnen ook geen transacties meer doen met Jong Sik of Pyong Chol.

Noord-Korea blijft intussen bij zijn kernwapenprogramma ondanks streng optreden van de VN-Veiligheidsraad. Die keurde afgelopen vrijdag nog unaniem een nieuw pakket economische sancties goed.

Telefoongesprek

De Amerikaanse president Donald Trump en de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov hadden dinsdag in de loop van de dag nog telefonisch contact over de kwestie. Lavrov bevestigde daar het Russische standpunt dat Pyongyang de VN-normen schendt, maar vraagt nu wel dat Washington zijn positie verzacht en met de Noord-Koreanen aan tafel gaat zitten. Rusland wil daarbij de rol van bemiddelaar opnemen, zei Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov achteraf nog aan de Amerikaanse nieuwszender CNN.

Rusland is samen met China het land dat nog de beste diplomatieke relaties onderhoudt met het geïsoleerde Pyongyang. Moskou en Peking stemden vorige week toch in met de door de Amerikanen voorgestelde resolutie in de VN-Veiligheidsraad om Noord-Korea een nieuw pakket economische sancties op te leggen.