Dat heeft de Amerikaanse marine bekendgemaakt.

USS John S McCain liep schade op, en er zijn lekken geslagen, en de bemanning bestrijdt de wateroverlast. Er is beperkte aandrijving en elektriciteit, maar de communicatie werkt, en het schip is op eigen kracht op weg naar de haven, aldus de legerleiding. Hoe de aanvaring is gebeurd, is nog niet duidelijk.

Over de schade aan de tanker, de Alnic MC, die onder Liberiaanse vlag vaart, is niets bekend.