VS brengen migranten onder in militaire basissen in Texas

Het gaat om de legerbasis Fort Bliss, net buiten de stad El Paso, en de luchtmachtbasis Goodfellow in het centrum van de staat. Er zullen tentenkampen worden opgesteld om de vluchtelingen in onder te brengen, zegt een woordvoerder van het Pentagon. Volgens Amerikaanse media zullen in Fort Bliss migrantenfamilies worden geherbergd, terwijl Goodfellow zich opmaakt voor de opvang van 20.000 niet-begeleide minderjarigen.

Het nieuws komt er een week nadat president Donald Trump onder publieke druk de omstreden maatregel ongedaan had gemaakt om illegale migrantenkinderen te scheiden van hun ouders. Afgelopen weekend werden volgens het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid (Homeland Security) al de eerste 522 kinderen herenigd met hun ouders. In totaal waren er ongeveer 2.500 minderjarigen weggehaald uit hun gezin.