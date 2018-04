VS blokkeren verklaring van VN over geweld in Gaza

Vrijdag namen tussen 20.000 en 30.000 Palestijnen deel aan de 'Grote Mars van de Terugkeer.' Ze betoogden aan de grens van de Gazastrook met Israël voor het recht van Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen om naar huis terug te keren in wat vandaag Israël is. De manifestatie draaide echter uit in geweld, met minstens 16 doden en 1.400 gewonden tot gevolg.

Koeweit stelde vrijdag in naam van de Arabische landen een ontwerpverklaring voor op de Veiligheidsraad. In de verklaring maakt de raad gewag van 'een diepe bezorgdheid met betrekking tot de situatie aan de grens' en roept hij - net zoals eerder al secretaris-generaal Antonio Guterres - op tot een 'onafhankelijk en transparant onderzoek.'

Daarnaast wordt gehamerd op het 'recht om vreedzaam te betogen' en wordt het 'verdriet' van de lidstaten geuit met betrekking tot 'het verlies van onschuldigde Palestijnse levens.'

De Verenigde Staten - een grote bondgenoot van Israël - hebben zaterdag echter te kennen gegeven dat ze de tekst niet zullen steunen, zo zei een diplomaat zaterdag aan het Franse persbureau AFP.

'Bravo aan onze soldaten'

De Israëlische premier Bejamin Netanyahu heeft zaterdag ook het leger gefeliciteerd voor het 'beschermen van de grenzen van het land'.

'Bravo aan onze soldaten', zegt de regeringsleider in een mededeling. 'Israël treedt hard en vastberaden op om zijn soevereiniteit en de veiligheid van zijn burgers te beschermen.' Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt in de andere mededeling dat de omheining tussen Israël en de Gazastrook een 'soevereine staat en een terreurorganisatie' scheidt, waarmee het naar de radicaal-islamistische Palestijnse organisatie Hamas verwijst.

Het Israëlische leger zegt dat acht van de doden 'gekende terroristen' zijn. Zeven van hen zouden lid zijn van Hamas, de achtste een militant van de Al-Aqsa Martelarenbrigade.