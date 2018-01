VS bevriezen 65 miljoen dollar steun aan Palestijns hulpprogramma

Het agentschap wordt in elk geval niet compleet op droog zaad gezet. De VS hebben 60 miljoen dollar overgemaakt voor de werking in het jaar 2018. Maar een extra bedrag van nog een 65 miljoen dollar wordt bevroren, zegt Heather Nauert, woordvoerster van het ministerie. Ze beklemtoont dat het niet gaat om een permanente annulering van de middelen.

De Amerikaanse president Donald Trump had twee weken geleden op Twitter al aangeklaagd dat er jaarlijks vanuit de VS 'honderden miljoen dollars' naar Palestina gaan. 'En we krijgen waardering noch respect. Ze willen niet eens meer onderhandelen over een vredesverdrag met Israël dat er al lang had moeten zijn', tweette Trump toen. Hij zei bovendien dat de VS Jeruzalem al van de onderhandelingstafel had gehaald. Jeruzalem is een van de belangrijkste onderwerpen in vredesonderhandelingen tussen Israel en Palestina.

Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de VN, had eerder al duidelijk gemaakt dat hij 'erg bezorgd' was over de mogelijke gevolgen van een beperking van de Amerikaanse steun.