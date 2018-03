VS-bevelhebber operaties Afrika: 'Maar heel weinig problemen hebben militaire oplossing'

'De grote meerderheid van Afrika's problemen hebben geen militaire oplossing. Ontwikkeling is de echte langetermijnoplossing: banen, huisvesting en goede gezondheidszorg voor de lokale bevolking, opdat het alternatief van terreurgroepen onnodig wordt', zo verklaarde generaal Thomas Waldhauser afgelopen week tegenover de strijdkrachtencommissie van het Amerikaanse Huis.

Recent hebben de Verenigde Staten de strijd opgevoerd tegen de Somalische terreurgroep Al-Shabaab, verklaarde de generaal. Dat blijkt ook uit cijfers dat Amerikaanse lucht- en grondaanvallen in het land het voorbije jaar verdubbelden tegenover 2016.

'En toch verdwijnen zulke groepen nooit echt, je kan ze nooit echt verslaan', aldus de generaal, 'maar ons doel is dat de Somalische strijdkrachten op termijn voldoende sterk staan om de bedreiging zelf voldoende te kunnen inperken.'

In maart 2017 kreeg Waldhauser van president Donald Trump meer vrijheid om operaties uit te voeren op het continent. Toch verklaarde de generaal in april tegenover journalisten dat hij zich desondanks zou houden aan dezelfde, meer beperkende aanvalsregels die voormalig president Barack Obama uitstippelde, onder andere om burgerdoden te vermijden bij luchtaanvallen.

Ook de eerste buitenlandse militaire basis van China, in het Oost-Afrikaanse Djibouti, kwam nog ter spake tijdens de hoorzitting met Waldhauser. Omdat Djibouti ook voor de VS een belangrijk militair knooppunt is, waarschuwde de generaal voor mogelijke Chinese spionageoperaties daar.