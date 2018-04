VS beschuldigt ook Iran en Rusland van gifgasaanval in Syrië

Zaterdagavond kwamen in het Syrische stadje Douma, het laatste in Oost-Ghouta dat nog in handen van de rebellen is, tientallen mensen om het leven bij een aanval. Volgens twee ngo's ging het om een gifgasaanval, uitgevoerd door het regeringsleger van Bashar al-Assad.

Russisch president Vladimir Poetin doet dat af als 'provocatie en speculatie', maar volgens de VS zijn de Russen, net as Iran, mee verantwoordelijk. 'De president heeft benadrukt dat Rusland en Iran ook een verantwoordelijkheid te dragen hebben, want zonder hun hulp was de aanval niet mogelijk', zei Sarah Huckabee Sanders, woordvoerster van het Witte Huis.

De VN-Veiligheidsraad is momenteel in spoedzitting bijeen over de zaak. Speciaal VN-gezant voor Syrië Staffan de Mistura waarschuwde ervoor dat de aanval niet alleen een gevaar betekent in Syrië of in de brede regio, maar 'voor het eerst ook voor de internationale veiligheid'.

De Russische VN-ambassadeur reageerde woedend op de beschuldigingen. 'Rusland wordt onaanvaardbaar bedreigd. De toon waarop gaat zelfs verder dan wat de voorgangers van de huidige leiders tijdens de Koude Oorlog durfden doen', fulmineerde hij. 'Jullie begrijpen niet in welk gevaar jullie de wereld brengen. Het gebrek aan strategie is ronduit verbazend. Alles wat jullie aanraken, verandert in chaos.'