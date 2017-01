Live Vrouwenmarsen: honderdduizenden betogen tegen Trump

18:51

Planned Parenthood: 'Onze deuren blijven open'

Cecile Richards, voorzitster van Planned Parenthood, zegt dat de centra van PP zullen openblijven, ook al is de financiering in het gedrang.

De Republikeinen willen alle federale subsidiëring, rechtstreeks of via terugbetaling van ziektekosten, weghalen bij de organisatie, omdat ze abortussen uitvoert (als een van vele activiteiten rond geboortebeperking, geslachtsziekten etc...).

Ook de afschaffing van Obamacare zou een verschil maken qua terugbetalingen.

"Voor de meerederheid van Amerikanen is Planned Parenthood niet het probleem. We zijn de oplossing".

Ze eindigde met een variant op Hillary Clintons "Vrouwenrechten zijn mensenrechten": "Voortplantingsrechten zijn mensenrechten".