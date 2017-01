Live Vrouwenmarsen: de grote mars in Washington van start

Sterrenslag

Een van de opvallende verschillen met de eedafleggingsceremonies van gisteren is de aanwezigheid van grote popsterren, van Hollywood, op de Vrouwenmars in Washington. Onder meer Katy Perry, Scarlett Johansson, Ashley Judd en Michael Moore zullen spreken, naast Angela Davis, Gloria Steinem en Cecile Richards, de voorzitster van Planned Parenthood.

De eerste actrice die het woord neemt, is America Ferrera.

"Het is een hartverscheurende tijd geweest om zowel een vrouw als een migrant te zijn", zegt ze. "Onze waardigheid, onze rechten worden bedreigd. Een platform van haat en verdeeldheid kwam gisteren aan de macht. Maar de president is niet Amerika. Wij zijn Amerika".

Haar ouders zijn afkomstig uit Honduras.

Actress America Ferrera speaks at the #WomensMarch in Washington, DC: "Our rights have all been under attack" https://t.co/fVsrXa6oaj