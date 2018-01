Vroegere Trump-campagneleider Manafort dient zelf klacht in tegen Justitie

Manafort diende woensdag een klacht in bij een rechtbank in Washington. Hij vecht de beslissing aan van speciaal aanklager in de Rusland-affaire Robert Mueller om hem daarin aan te klagen. De magistraat wil immers Manafort vervolgens wegens witwassen van geld en andere misdrijven.

Ook viceminister van Justitie Rod Rosenstein en zijn ministerie maken voorwerp van de klacht uit.

Manafort voert aan dat Mueller en Rosenstein hun bevoegdheden zijn te buiten gegaan door Mueller aan te stellen. De klager vecht aldus de autoriteit van die laatste aan.

Het nieuw rondje op de 'collusie met Rusland'-carrousel ligt in de lijn van luide oproepen uit Republikeinse hoek om het onderzoek van Mueller stil te leggen.

In principe verschijnt Manafort op 16 januari voor de rechter.