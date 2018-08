Vroegere advocaat Trump: 'Bevrijd om waarheid te kunnen zeggen'

Dat heeft Cohens eigen advocaat Lanny Davis dinsdagavond laat gezegd aan de Amerikaanse tv-zender MSNBC. Eerder op dinsdag had Cohen schuldig gepleit aan overtredingen op wet campagnefinanciering. 'Het is ook die waarheid die de president van de Verenigde Staten zo bedreigt.'

'Cohen is meer dan bereid om de speciaal aanklager (Robert Mueller, red.) alles te vertellen wat hij weet, niet alleen over de duidelijke mogelijkheid van een samenzwering om bij de verkiezingen van 2016 samen te spannen en de Amerikaanse democratie te corrumperen', aldus Davis. 'Hij kan ook informatie delen over het hacken van computers en of Trump al dan niet daarvan op voorhand op de hoogte was, en het toejuichte.'

Cohen getuigde dinsdag voor een rechtbank in New York dat hij de wet op campagnefinancier overtrad in opdracht deed van een kandidaat, zonder die bij naam te noemen. Cohen pleitte schuldig voor acht feiten. Het gaat onder meer om belastingontduiking en valse verklaringen aan een bank.

Het vonnis zou volgen op 12 december. Cohen wordt dikwijls omschreven als Trumps 'fixer' en gold als uiterst loyaal. Maar de voorbije weken verklaarde hij in interviews dat hij afstand genomen heeft van zijn vroegere baas. Ook raakte een opname bekend die hij maakte van een gesprek met Trump. De president had daarop scherpe kritiek.