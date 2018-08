Vrijgelaten Duitse journaliste: 'Niet veel veranderd in Turkije'

Tolu, die de Duitse nationaliteit maar een Turkse achtergrond heeft, wordt in Turkije vervolgd omdat ze lid zou zin van de extreem-linkse MLKP. De Turkse overheid beschouwt die partij als terroristisch en heeft de MLKP verboden. Tolu riskeert tot vijftien jaar cel. De volgende zitting van haar proces is in oktober.

De Duitse zat bijna acht maanden in voorhechtenis. In december vorig jaar kwam ze voorlopig vrij, maar ze mocht het land tot nu niet verlaten. Ze is nu dus terug in Duitsland.

'Ik kan niet echt gelukkig zijn omdat ik het land mag verlaten, want ik denk dat er sinds mijn opsluiting niets veranderd is', zegt ze. 'Tienduizenden collega's, oppositieleden, juristen en studenten zijn nog steeds opgesloten', zei Tolu, verwijzend naar de vele arrestaties die na de mislukte staatsgreep in 2016 zijn doorgevoerd.

De arrestatie van de Duitse zette druk op de relaties tussen Turkije en Duitsland. Sinds het handelsconflict tussen Turkije en de VS lijkt het er echter op dat Turkije de banden met Europa wil verbeteren. Duitsland en Turkije doen al langer moeite om hun relaties op te krikken. Eind september brengt de Turkse president Erdogan een staatsbezoek aan Duitsland.