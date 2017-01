Vrees voor Trumps beleid in Palestijnse Gebieden: 'Bloedvergieten niet ondenkbaar'

Dat kersvers Amerikaans president Donald Trump het Witte Huis nu officieel thuis mag noemen, stuit wereldwijd op ongeloof. Maar de ogen zijn vooral gericht op Israël, het land waarvoor de president zijn steun expliciet uitsprak. 'Palestijnen verliezen de hoop en dat is gevaarlijk. Het is een kwestie van enkele dagen of maanden voor het weer ontploft', vreest activist Munther Amira.