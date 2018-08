Vrees dat resultaat Zimbabwaanse verkiezingen tot meer geweld leidt

Het Zimbabwaanse staatshoofd Emmerson Mnangagwa behaalde 50,8 procent van de stemmen, oppositieleider Nelson Chamisa 44,3 procent. Dat deelde de kiescommissie vrijdagochtend mee, na telling van alle provincies.

De angst is groot dat de overwinning van de 75-jarige Mnangagwa, de gewezen rechterhand van de afgezette ex-president Robert Mugabe, tot geweld zal leiden.

Chamisa, die 40 jaar is, had eerder al verklaard dat hij het resultaat zou aanvechten als Mnangagwa zou winnen. Woensdag sloegen de veiligheidsdiensten protest van oppositieaanhangers neer. Daarbij vielen zes doden. Kort voor de bekendmaking van de officiële resultaten zei de oppositie al dat die 'vals' zijn.

De verkiezing maandag was historisch, in die zin dat het de eerste verkiezingen waren zonder de 94-jarige Robert Mugabe. Hij was vier decennia aan de macht. Staatshoofd Mnangagwa sprak vrijdag van 'een nieuwe start'.