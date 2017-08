Vredesonderhandelingen over Syrië uitgesteld tot september

De gesprekken in Astana worden geleid door Rusland, Turkije en Iran. De exacte datum voor de nieuwe onderhandelingen zal eind augustus bepaald worden tijdens een vergadering tussen de betrokken landen, verduidelijkt het Kazachse ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag op Facebook.

Normaal gezien zouden de landen half september opnieuw rond de tafel kunnen gaan zitten met vertegenwoordigers van het Syrische regime, klinkt het verder. Volgens de Kazachse minister van Buitenlandse Zaken Kairat Abdrakhmanov werden de gesprekken uitgesteld na 'informatie die door de Russen is aangeleverd'.

Tijdens het laatste onderhandelingsrondje in Astana kwamen de gesprekspartners nog overeen om Syrië op te delen in verschillende 'de-escalatiezones' waar de strijdende partijen tot een staakt-het-vuren moeten komen. Intussen zijn er al een drietal dergelijke zones in het land.