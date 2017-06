Vredesmissie in Darfoer wordt bijna gehalveerd door VN

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) heeft donderdag unaniem ingestemd met een Britse resolutie om de grote veiligheidsmissie in Darfoer, in Soedan, flink af te bouwen. De maatregel kadert in een grootschalige besparingsoperatie, onder druk van de Verenigde Staten.