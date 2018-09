Vredesgesprekken Jemen uitgesteld

De Verenigde Naties zouden normaal donderdag gesprekken begeleiden tussen de rebellen en de Jemenitische regering, gesteund door Saoedi-Arabië. Bedoeling is om het vredesproces dat nu al bijna twee jaar stil ligt weer op gang te krijgen.

Maar de Houthi-delegatie is geblokkeerd in de Jemenitische hoofdstad Sanaa. Volgens de rebellen weigeren de Jemenitische autoriteiten het toestel dat hun normaal naar Genève moest vliegen de toestemming te geven om te landen.

VN-gezant Martin Griffiths staat nu in contact met de militaire alliantie onder leiding van de Saoedi's en de rebellen in een poging uit de patstelling te geraken. 'We werken eraan', zei de Brit woensdagavond op een persconferentie.

Sinds het begin van het conflict in 2015 zijn al duizenden burgers gewond geraakt of gedood door het geweld. 22 miljoen andere hebben humanitaire hulp nodig of zijn het land uitgevlucht. De VN spreken van de ergste humanitaire crisis wereldwijd.

De strijdende partijen zouden normaal gezien donderdag bijeenkomen in Genève om de in het slop geraakte vredesgesprekken weer vlot te trekken. Wanneer de gesprekken nu wel officieel van start kunnen gaan, is nog niet duidelijk.

De soennitische regering in Jemen en een militaire coalitie onder leiding van bondgenoot Saoedi-Arabië proberen al drie jaar om een opstand van de Houthi-rebellen neer te slaan. De Houthi's, die tot de sjiitische tak van de islam behoren, krijgen de steun van Iran, de aartsvijand van de Saoedi's.