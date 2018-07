Vorige maand vrijgelaten door het Internationaal Strafhof, vandaag kandidaat presidentsverkiezingen

'Wij hebben unaniem beslist om senator Jean-Pierre Bemba Gombo te herbenoemen als voorzitter van de Mouvement de Libération du Congo (MLC) voor een mandaat van vijf jaar, en om hem voor te dragen als onze kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 23 december', zo deelde Jean-Jacques Mamba van de MLC mee na afloop van een partijcongres in Kinshasa. Bemba bedankte per telefoon de aanwezige congresgangers. 'Ik kom binnenkort terug', verzekerde hij.

Delen Bemba verblijft momenteel nog steeds in België.

Bemba werd vorige maand door het Internationale Strafhof in Den Haag in beroep vrijgesproken voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid die zijn militie volgens de aanklacht vijftien jaar geleden had begaan in de Centraal-Afrikaanse Republiek. De rijke zakenman verloor in 2006 de verkiezingen van president Joseph Kabila. Twee jaar later werd hij opgepakt in Sint-Genesius-Rode. In eerste aanleg was hij tot 18 jaar celstraf veroordeeld.

Bemba verblijft momenteel nog steeds in België. Hij is voorlopig vrijgelaten in afwachting van het definitieve verdict over zijn straf in een andere zaak, die gaat over het omkopen van getuigen.

In Congo vinden normaliter op 23 december verkiezingen plaats om een opvolger voor Kabila aan te duiden. Het mandaat van de huidige president verstreek in december 2016. Van 25 juli tot 8 augustus kunnen de kandidaturen ingediend worden.