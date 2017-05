Vorig jaar al twijfel bij Republikeinen over Trump-Poetin relatie

Kevin McCarthy is de leider van de Republikeinse meerderheid in het Huis der Afgevaardigden, en is daarmee deel van het Republikeins leiderschap op nationaal niveau. Volgens de Washington Post verliet hij vorige herfst, een maand voor de verkiezingen, een briefing van de Oekraiense premier Volodymyr Groysman, die verteld had hoe er op het Kremlin gewerkt wordt aan het helpen van populistische politici in Oost-Europa, om zo democratische instituties te ondermijnen.

Na de briefing zei McCarthy (afkomstig uit Californie): '"Ik denk dat Poetin twee mensen betaalt: Rohrabacher en Trump.' (Rohrabacher is een Republikeins Congreslid uit Californie dat het altijd fel opneemt voor Rusland en Poetin, nvdr.). Nadat een paar aanwezigen begonnen te lachen, zei hij: 'Swear to God'.

Het gesprek bleek opgenomen te worden en de Washington Post heeft de opname beluisterd.

Na McCarthy's opmerking viel Paul Ryan, de spreker van het Huis en nauw betrokken bij de Trump-regering, meteen in en kapte het gesprek af. Ook dwong hij de aanwezige Republikeinen tot zwijgen. 'Er wordt niet gelekt... zo weten we dat we hier een echte familie zijn', zei hij.

De opname laat zien dat er al zorg bestond over Trump's banden met Rusland voordat de verkiezingen plaatsvonden. Tijdens alle informatie die afgelopen weken bekend werd, is het Republikeins leiderschap achter Trump blijven staan.