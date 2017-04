Voorzitter Caritas: 'Wie opkomt voor vluchtelingen, toont dat Pasen bestaat'

Tagle, aartsbisschop van de Filipijnse hoofdstad Manilla, wordt alom geprezen als kerkleider. Bij de verkiezing van paus Franciscus prijkte hij her en der op lijstjes met topkandidaten of papabile. Nu is hij voorzitter van Caritas Internationalis, de hulporganisatie van de katholieke kerk.

Tijdens de Goede Week legt Tagle in een interview met het katholieke blad Tertio uit waar de paasgedachte voor hem in zit. 'De meest eenvoudige mensen en de armen tonen die liefde voor de ander tot het uiterste. Dat haalt niet de voorpagina's van de krant, maar daar ligt wel de hoop voor de mensheid.' Als voorbeeld haalt de aartsbisschop de mensen aan 'die opkomen voor migranten en vluchtelingen. 'Zij bewerken verrijzenis. Zij tonen dat Pasen bestaat. Waar liefde is, daar is God', klinkt het.

'Je hoort bijna wekelijks in het nieuws dat er opnieuw honderden de dood vonden in de Middellandse Zee. Dat zijn choquerende aantallen, maar we moeten vooral beseffen dat het mensen zijn', aldus Tagle. 'Ze moeten een gelaat krijgen zoals met het aangespoelde jongetje Aylan Kurdi. Getallen passeren maar zo'n beeld vergeet je niet.'

Nog opvallend: Tagle is behoorlijk kritisch voor de katholieke ker. 'Ons geloof schijnt niet te inspireren tot een bekering van de samenleving als geheel. Onze boodschap is te veel gericht op persoonlijke en te weinig op collectieve bekering. Kunnen we daar sterker op inzetten?' vraagt hij zich af. 'Hoe kan het evangelie dat we verkondigen, tegelijk de geesten en de harten beroeren van wie de beslissingen nemen, van de machthebbers en de rijken, zodat ze meer aandacht besteden aan het algemeen belang? Hoe kan de sociale leer van de kerk hen inspireren tot een meer rechtvaardige sociale orde?'