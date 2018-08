Voormalige VN-topman Kofi Annan overleden

Volgens de Kofi Annan Stichting is de vroegere topdiplomaat zaterdag in het Zwitserse Bern gestorven na een korte periode van ziekte. De Stichting omschrijft hem in een mededeling als een 'wereldwijd staatsman en zeer toegewijd 'internationalist', die zijn hele leven vocht voor een rechtvaardigere en meer vredesvolle wereld". Annan was de eerste diplomaat uit Sub-Sahara Afrika in de topfunctie.

De Ghanees Annan leidde de VN twee termijnen, van 1997 tot en met 2006. In 2001 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede, samen met de VN, voor zijn humanitair werk. Later was hij nog een tijd de speciale VN-gezant voor Syrië.

De huidige secretaris-generaal, de Portugees António Guterres, omschrijft zijn voorganger in een reactie als een "leidende kracht voor het goede". "Hij leidde de VN het nieuwe millennium in met een ongeëvenaarde waardigheid en vastberadenheid."

Volgens Guterres gaf Annan aan iedereen "de ruimte voor dialoog en probleemoplossing en een weg naar een betere wereld". Annans erfenis blijft een echte inspiratie voor iedereen, dixit de secretaris-generaal. Tijdens zijn mandaat kreeg Annan onder meer te maken met de oorlog in Irak en de HIV- en Aids-epidemie.

Na zijn twee termijnen als secretaris-generaal nam Annan in opdracht van de VN en de Arabische Liga nog even de rol op van speciaal gezant voor Syrië, in de zoektocht naar een uitweg voor het bloedige conflict dat ook vandaag nog voortduurt.

Hij besloot echter enkele maanden later om zijn mandaat niet te verlengen. Annan hekelde daarbij de verdeeldheid binnen de internationale gemeenschap en het feit dat hij niet 'alle steun kreeg die de zaak verdiende'.

Ook na de uitbarstingen van geweld na de Keniaanse verkiezingen van 2007 nam Annan de rol van bemiddelaar op, daar met meer succes. En in 2011 en 2012 was hij voorzitter van de 'Global Commission on Elections, Democracy and Security'.